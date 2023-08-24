Çanakkale'deki orman yangını üçüncü gününde kontrol altına alındı. Haberi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu. Yumaklı, yangının etkilediği alanın yaklaşık 4 bin 80 hektar olduğunu belirterek, 7 evin hasar gördüğünü ve bunlardan 3'ünün kullanılamaz hale geldiğini açıkladı. Ayrıca, yangın nedeniyle yaklaşık 29 ahır ve ağılın da hasar aldığını ifade etti.

Çanakkale Boğazı'nda ise dün akşam saatlerinde hava araçlarının denizden su alabilmesi için tek yönlü trafik düzenlemesi yapılmıştı. Ancak, Çanakkale'deki orman yangını nedeniyle bu gece saat 03.00 itibariyle gemi trafiği geçici olarak çift yönlü olarak askıya alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Çanakkale Boğazı'nda yangına havadan müdahale eden araçların su temini ihtiyacını karşılamak amacıyla, gece saat 03.00'ten itibaren gemi trafiği geçici olarak çift yönlü olarak askıya alınmıştır" denildi. Gemi trafiğinin yarın saat 11.00'de tekrar tek yönlü olarak açılacağı belirtildi.