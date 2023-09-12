Yumurtalık kistleri, yumurtalık dokusundan ortaya çıkan kistlerdir. İyi huylu veya kötü huylu olabilirler. Yumurta kisti, kadında her ay oluşan bir olgudur. Yumurta, kist içerisinde gelişir ve çatlar yumurta oluşur. Hasta gebe kalmazsa bu değerlendirilmez ve sonra hasta zaten adet olur. Bazen bu kistler kalır ve çatlamaz. Adet gecikmesine sebebiyet verebilir. Bunlar fonksiyonel kist olarak karşımıza çıkabilir. Bir de endometrioma dediğimiz çikolata kistleri vardır. Bunların içinde kan birikintisi olur ve hastalarda çeşitli rahatsızlıklara sebebiyet verir. Adetle geçmez hatta daha da büyüyebilir. Bazı kistler de kötü huylu olurlar. Yumurtalık kanseri dediğimiz bir durum oluşturur. Çeşitli sınıflandırmaları vardır. Ultrason ile tespit edilebilir. Yakın takip etmek ve hemen tedavi etmek gerekir. O yüzden her kistte mutlaka doktor kontrolü şarttır.