Gemlik Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl dördüncü kez kapılarını kitapseverlere açan ’Gemlik Kitap Limanı’nda, Varlık Dergisi editörü Mehmet Erte’nin ’Kurmacanın Doğası’ atölye çalışması büyük beğeni topladı.

Kurmaca metinlerin tarihi gelişimi, okur ve yazar arasındaki iletişim, karakterlerin gelişimi gibi konulara değinildi. Fuarın ilk gününde düzenlenen atölyelerden ilki şair ve yazar Mehmet Erte’nin sunumunda ’Kurmacanın Doğası’ adlı edebiyat atölyesi oldu. Programa her yaştan edebiyatsever katılırken etkinlik yoğun ilgi gördü.

Kurmacanın ne olduğunu tanımlamak için kült olmuş bir deterjan reklamından örnek veren Erte, reklamdaki olumsuz gidişat sonucunda hikayenin devam ettiğini aktardı. Sözlerine devam eden Erte, kurmacanın temel dürtüsü, başlatıcı eyleminin düzenin bozulmasına bağlarken, düzen bozulur hikaye başladığını söyledi.

Okuyucunun hikâyeye girmek konusunda genellikle istekli olmadığını söyleyen Erte, yazar yazmaya başlarken okurunun istekli olmayacağı fikriyle adım attığına değindi. Mehmet Erte atölyenin devamında, "Yönetmen veya yazarın işe başladığı yer bir romansa ilk 10 sayfa, bir film ise ilk 10 dakikada yapılması gereken bir şey vardır. Sözleşme, doğru sözleşme yapılmadığı takdirde okur ve yazar arasında bağ kurulmaz" şeklinde konuştu.

Dünyaca ünlü kitap, yazar ve şairler üzerinden metinde kurmaca üzerine konuşan Erte, edebiyatseverlerle birlikte gerçekleştirdiği analizlerle yazarlığın ve şairliğin önemli noktalarına değindi. Atölye çalışması iki ders ve toplam dört saat devam etti.