KİTAPLARDAN UZAKLAŞIYORMUYUZ?

HER YIL KUTLANAN KÜTÜPHANELER HAFTASINDA İLGİSİZLİK GİTTİKÇE ARTIYOR!

Evet değerli okurlarım kitap okumaya karşı ilgisizliğimiz gün geçtikçe kaybolup gidiyor. Birçoğumuz her ne kadar teknolojik gelişmelere (İnternet ve dijital bilgi bankasına) bahane bulsa da, bizler kendimizi okumadan soyutlamışız maalesef. Sürekli elimizden hiç düşmeyen küçük aletin kölesi olmuş gibiyiz.

1964 yılından beri kutlanmaya başlayan Kütüphaneler Haftasının bu yıl 59. Sunu kutlamaktayız. Her yıl Mart ayının son haftasında başlayıp bir hafta devam eden haftada kitapların ve kütüphaneciliğin önemi vurgulansa da çok az sayıda insanın bu kutlamaları dikkate aldığını görüyoruz. Kütüphanelere en çok ilgi gösteren öğrenciler oluşu, öğrencilerin dışında yok denecek kadar az bir okuma sevdası vatandaşın olması bizleri üzmekte ve bu durumu tedirginlikle karşılamaktayım.

Kütüphanecilik çok eskiye dayanan ve yazıtların bu binalarda korunması ile başlamıştır. Yazının icadı ile başlayan Kütüphanecilik dünyada yaşanan önemli olayların birçoğunun bu kütüphaneler arşivi sayesinde günümüze kadar ulaşmıştır. Tarihte meydana gelen olayların kaleme alınarak arşivlenmesi ile geçmişten günümüze ulaşan bir köprü vazifesi gören Kütüphanelerin önemi çok büyüktür.

Evet, ilk kütüphanelerden olduğu bilinen ve kuruluşu Milattan Önce 3. Yüz yıla dayanan ilk kütüphane İskenderiye de kurulmuş, bugün bu kütüphanede yaklaşık 700 000’in üzerinde çeşitli konularda ve tarihi belgelerin yer aldığı bilinen kütüphaneye insanların ilgisi çok büyüktür.

Ülkemizde de Kütüphaneciliğimiz çok iyi yere gelmesine karşı ne yazık ki ilgimizin olmaması bizleri üzmekte.

Maalesef kitap okuma alışkanlığından yavaş, yavaş uzaklaşıp ya TV kolik olmuşuz veya cep telefonlarının esiri olmuşuz. Gazete ve dergileri de internetten takip eder olmuşuz. Tek kelime ile ekrana mahkûm yaşamaktayız.

Şimdi diyorum ki hiç değilse bir hafta devam eden Kütüphaneler Haftasında İlçemiz Kütüphanesi ziyaret edip 15-20 dakikamızı feda ederek biraz kitap okuyalım diyorum!