Yerel seçimlere artık sayılı günler kaldı. Peki bunca seçim çalışmasından sonra sizce destek verdiğiniz partiler ne kadar oy alacak. Bugün ki köşe yaşımda seçime giren en iddialı partilerin İnegöl’den beklediği oy oranlarını paylaşacağım.

AK PARTİ

2019 seçimlerinde MHP’nin desteği ile yaklaşık 63.57 oy alma başarısı gösteren AK Parti, yine rakiplerine fark atacağından emin. Konuştuğum bazı AK Parti yöneticileri çıkacak sonuca muhalefetin şaşıracağı inancındalar. Ak Partililer hem İnegöl Belediye Başkanlığı seçimlerinde %57-60 bandında oy alacaklarını iddia ediyorlar. Ak Partililer ayrıca, Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi’nin ise beklentilerin çok altında oy alacağı iddiasındalar. Büyükşehir oyları konusunda ise hedef %70.

CHP

İnegöl Belediye Başkan adaylığına Ali Doğan'ı gösteren CHP, 2019 seçimlerinde Millet ittifakından seçime giren İYİ Parti’yi desteklemişti. Bu kez kendi amblemiyle seçmenin karşısına çıkacak olan partide hedef 2. olmak. Bazı anket firmalarının sonuçlarına güvenen CHP, İnegöl Belediye Başkanlığında %17-20 bandında oy beklentisine sahip. Bursa Büyükşehir için ise beklenilen oy %30-35 bandı. CHP’li yöneticiler yerel kendi partilerinin adaylarını destekleyen bir çok seçmenin Bursa Büyükşehir’de Mustafa Bozbey’i destekleyeceği inancını taşıyor.

İYİ PARTİ

2019 Yerel seçimlerinde Millet ittifakını temsilen seçimlere katılan İYİ Parti, %22.64 oy alma başarısı göstermişti. Bu kez seçimlere tek giren parti, aday olarak Sevda Özcan’ı gösterdi. Hummalı bir şekilde seçim çalışmalarını yürüten parti, iddialı projelerle seçmenlerin karşısına çıktı. .

Parti yönetimi son yıllarda İYİ Parti’ye seçmenlerin ciddi bir teveccüh gösterildiğine inanıyor. İnegöl’de şu an 2. Parti olduklarını söyleyen parti yöneticilerinin İnegöl’den bekledikleri oy oranı %18-20 bandında.

Sevda Özcan’ın taraflı tarafsız herkes tarafından başarılı bulunduğunu söyleyen İYİ Partililer, sandıklarda çıkan sonuca herkesin şaşıracağı görüşündeler.

SAADET PARTİSİ

Her seçim dönemimin en çalışkan partilerinden biri olan Saadet Partisi, şehri adeta posterle süslemiş durumda. İnegöl’ün hassas seçmen yapısı dikkate alınarak yapılan çalışmada, partiden daha çok çıkarılan aday ön planda tutuluyor. Hasan Eroğlu’yu aday gösteren partinin İnegöl’den beklediği oy oranı en az %25’ler düzeyinde. Açıklanan anketlerin algı olduğunu düşünen parti yöneticileri, Başkan Alper Taban’la arada ki makasın daraldığına inanıyor. 2019 yerel seçimlerinde yine Hasan Eroğlu aday gösterilmiş ancak oy oranı %8,8’de kalmıştı. Saadet Partisi şimdi bu oyların 3’e katlandığını düşünüyor.

YENİDEN REFAH PARTİSİ

Yerel seçimlerin en çok konuşulan partisi olan Yeniden Refah Partisi ise 2019 yerel seçimlerine katılmamıştı. 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde Cumhur ittifakından seçime katılan YRP, İnegöl’den %4.74 oranında oy aldı.

Son aylarda ciddi bir şekilde üye sayısına ulaşan partinin oy oranlarının ne kadar olacağı herkes tarafından dikkatlice takip edilecek. Mehmet Kaygusuz’u aday gösteren parti bu seçimde oldukça iddialı. Yeniden Refah Partisi’de sandıkların açılmasıyla herkesi şaşkına çevirecek oy oranına ulaşılacağına inanıyor. Görüştüğüm bazı parti yetkilileri öylesine iddialı ki Alper Taban’la aralarında sadece 2 puanın kaldığı inancındalar. Beklentileri ise %25-30 oranında oya ulaşmak.

Diğer küçük partilerin beklentilerini ise hiç yazmayacağım. Herkesin bu denli iddialı açıklamalar yaptığı haftanın sonunda her şey ortaya çıkacak. Ve çoğu parti çıkan sonuca şok olacak. Peki bu açıklamalara baktığınızda sizce en gerçekçi rakamları hangi parti vermiştir? Sosyal medya hesaplarınızdan bu tahminleri yorumlamanız dileğimle..