Yaşanan olay, İlkadım ilçesinin Kışla Mahallesi'nde gerçekleşti. E.M.D. (23) isimli genç, sağ dizinden aldığı bıçak yarasıyla Gazi Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Olayın detaylarına dair elde edilen bilgilere göre, genç adam, kendisini tanımadığı bir kişinin alkollü halde sigara istemesi üzerine bıçakladığını öne sürdü. Ancak polis ekiplerinin yaptığı araştırma sonucunda E.M.D.'nin hikayesinin asılsız olduğu ortaya çıktı. Gencin yalan beyan verdiği tespit edilince, E.M.D. olayı kabul ederek kendi kendisini bıçakladığını itiraf etti. Olayın sebebi olarak kız arkadaşıyla olan görüşmesinin reddedilmesinin etkili olduğu belirtildi. Samsun'da yaşanan olayda E.M.D., tedavisi sürecinin ardından hukuki açıdan da işlemlere tabi tutulacak.