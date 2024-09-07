Sakarya’nın Karasu ilçesinde yanındaki kıza sinirlenen genç, çöp konteynerini tekmelikten sonra başkasının yeni aldığı aracı yumruklayarak maddi hasar verdi. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken araç sahibi şahıstan şikayetçi oldu.

Aziziye Mahallesi 350. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, yanındaki kıza sinirlenen genç, çöp konteynerini tekmeledikten sonra Cemil Tanar isimli kişinin aldığı sıfır otomobilini yumruklayarak maddi hasar verdi. Tanar, yaşanan olayları güvenlik kamerasından izlediği anlarda ise hayretlere düştü. Başına gelen olayı anlatan Tanar, “Araca karşsında bir insan varmış gibi kavga eder gibi 5-6 defa vuruyor ve çekip gidiyor. Balkonda otururken bir ses çıktı. Baktığımda bir şahıs çöp konteynerini tekmeliyordu. İki kişi birbirine bağırıyordu. Aşağıya indiğimizde bir çocuk aracımıza vurduklarını söyledi. Aracımıza baktık, durumu görünce peşlerinden gittik ama şahısları bulamadık. Polisi aradık ve şikayetçi olduk. Aracı çocuklarımın ve kendimin birikimiyle Perşembe akşamı aldık, evimize geldik ve bir gün sonra Cuma günü de başımıza bu geldi. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın sevincini yaşayamadan başımıza bunlar geldi” dedi.