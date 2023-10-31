Mersin'de üzücü bir olay yaşandı. 50 yaşındaki M.T., ailesiyle yaşadığı bir tartışma sonucunda dehşet verici bir olaya imza attı. Olay, Anamur ilçesi Göktaş Mahallesi'nde bulunan Elemanlar Sitesi'nde meydana geldi.

M.T., daha önce aralarında husumet bulunan kız kardeşi Serap Akdağ'ın evine ziyarette bulundu. Ancak bu ziyaret, kısa süre içinde büyük bir çatışmaya dönüştü. İki kardeş arasındaki tartışma hızla şiddetli bir kavgaya evrildi.

M.T., elinde bulunan av tüfeği ile kardeşi Serap'a, eniştesi Murat ve yeğeni Ferhat Mücahit Akdağ'a ateş açtı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ancak M.T., bu dehşet verici olayın ardından kaçarak izini kaybettirdi. Polis ekipleri, olay yerine geldiğinde 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından cenazeler, detaylı incelemelerin yapılabilmesi için Anamur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için yoğun bir çalışma başlattı.