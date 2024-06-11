Kızılay Lüleburgaz Şubesi, Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi eski kütüphanesi olan yeni yerinin açılışını gerçekleştirdi.

Tarihi bir öneme sahip olan, en başta su sarnıcı ardından Subyen Mektebi sonrasında kütüphane ve son olarak Kızılay’ın kullandığı tarihi yapıda uzun süreli bir yenileme gerçekleşti ve ardından Kızılay Şubesi olması adına gerekli adımlar atıldı.

Kocasinan Fetfane Sokakta yer alan ve restore işlemleri tamamlanan tarihi yapı artık Kızılay Lüleburgaz Şubesi olarak hizmet verecek.

Açılışa Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Kızılay Eski Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, Kızılay Denetleme Kurulu Üyesi Hüseyin Can, Kızılay Kırklareli İl Başkanı Volkan Göç, Kızılay Lüleburgaz Şube Başkanı Mustafa Gamsız, Lüleburgaz İlçe Tarım Müdürü Abuzer Sağdıç, Lüleburgaz İlçe Sağlık Müdürü Ahmet Önder Porsuk, Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürü Murat Karayılan, Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanı Sinan Kırımlı, oda ve STK temsilcileri, Kızılay gönüllüleri, bağışçılar ve vatandaşlar katıldı.

Kurdele kesim töreninden önce Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kızılay Eski Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, Kızılay Denetleme Kurulu Üyesi Hüseyin Can, Kızılay Kırklareli İl Başkanı Volkan Göç ve Kızılay Lüleburgaz Şube Başkanı Mustafa Gamsız konuşmalar gerçekleştirdi.

Dualar eşliğinde kurdele kesilmesinin ardından ziyaretçiler yeni şubeyi gezerek bilgi aldılar.