Türk Kızılay Bilecik Şubesi, aldığı bağışları ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya devam ediyor.

Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanı Sevcan Uzun, ihtiyaç sahibi ile bağışçılar arasında köprü olmaya devam etiklerini söyledi. Uzun, "Bizlere ihtiyaç duyan, yardım bekleyen hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmıyoruz. Bağışçılarımıza da bağışlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ayrıca, vekâleten adak kurbanından farklı olarak ’Akika’ ve ’Şükür Kurban’ vekâleti vermek isterseniz şubemizi ziyaret edebilir yâda internet adresimizden de yapabilirsiniz. Türk Kızılay’a verdiğiniz adak kurbanı vekâletlerinizin kesimleri ve elde edilen etlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılma işlemleri, ihtiyaçlar doğrultusunda yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilmektedir. Adak kurbanı bağış işlemi banka, çağrı merkezi, şubeler web sitesi ya da mobil uygulama üzerinden gerçekleştirildikten sonra bağışın alındığına dair bilgilendirme SMS yolu ile yapılır, vekâlet sahiplerinin isimleri okunur ve dini vecibeler yerine getirilir. Kesim işlemleri veteriner hekim gözetiminde, İslami kesim koşulları gözetilerek; sertifikalı kasaplar tarafından, hijyen kurallarına uygun modern kesimhanelerde yapılır, eğer yurt içinde kesim yapılıyorsa noter kontrolünde, adak kurbanı bağışının alındığı tarihten itibaren 30-60 gün içerisinde kesim işlemleri gerçekleştirilmektedir. Kesim işlemi gerçekleştirildikten sonra; bağışçılara SMS yoluyla bilgilendirme yapılır. Adak kurbanı kesim işlemleri tamamlandıktan sonra aşevlerimize, huzurevlerimize, öğrenci yurtlarımıza ve şubelere gönderilerek sıcak yemek olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Etlerin bir kısmı ise konserve haline getirilerek, ihtiyaç sahiplerine yıl boyunca dağıtılmaktadır" dedi.