Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kent genelindeki okullarda kapsamlı bakım, onarım ve tadilat çalışmaları gerçekleştirdi.

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki okullarda kapsamlı bakım, onarım ve tadilat çalışmaları gerçekleştirdi. Öğrencilerin daha modern, sağlıklı ve konforlu ortamlarda eğitim alabilmesi amacıyla yapılan çalışmalar, gelen talepler doğrultusunda Milli Eğitim Müdürlükleri ile koordineli şekilde yürütüldü. Bu kapsamda, 9 okulda iç ve dış cephe boyası, mantolama, yalıtım, zemin kaplama, çatı tamiratı ve izolasyonu, ıslak hacim (tuvalet) yenilemeleri, çevre düzenlemeleri ile elektrik ve mekanik tesisat uygulamaları tamamlandı. Öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul önlerinde trafik tedbirleri de alındı. Bu çerçevede, okul önlerindeki ‘okul geçidi’ çizgileri yenilenerek öğrencilerin güvenli geçişi için faaliyetler yürütüldü.

Kent genelinde eğitime güçlü destek

Yapılan çalışmalar kapsamında; Fidyekızık İlkokulu’nda tuvaletlerin bakım ve onarımı gerçekleştirildi. Dürdane İlkokulu’nun bahçesine tel çit çekildi. Üstün Üründül İlkokulu’nda tuvaletler yenilendi, dış cephe mantolama ve boyama işlemleri yapıldı. Meliha-Cemal Bağcı Ortaokulu’nda iç cephe boyası tamamlanırken, tuvaletlerde de onarım çalışmaları yürütüldü. Vakıf Ortaokulu’nda dış cephe boyası ve bahçe zemin kaplaması uygulandı. Şehit Zeki Burak Okay Ortaokulu’nda tuvalet yenilemesi, teras çatı yalıtımı ile iç ve dış cephe boyası çalışmaları tamamlandı. Çınar Anadolu Lisesi’nde tuvalet onarımı ve iç cephe boyası yapıldı. Şirinevler İlkokulu’nda konteyner yerleşimi için beton zemin oluşturuldu. Ahmet Uyar İlkokulu’nda ise anasınıfı zeminleri yenilendi, iç cephe boyası yapıldı ve anasınıfına yeni tuvalet kazandırıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tadilat çalışmaları tamamlanan Üstün Üründül İlkokulu’nu ziyaret ederek yapılan yenilemeleri yerinde inceledi. Başkan Bozbey, Büyükşehir Belediyesi olarak okulların kapanmasının hemen ardından, yaz süresince kentin birçok noktasındaki okulda bakım ve onarım faaliyetleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Belediye bütçesinden ayrılan önemli bir payı eğitim alanlarının iyileştirilmesi ve sorunların giderilmesi için harcadıklarını belirten Başkan Bozbey, ‘’Bu çalışmaları ancak okullar tatildeyken yapabiliyoruz. Haziran ayından itibaren başladığımız ve son aşamaya getirdiğimiz fiziksel desteklerle; okullarımızın çatı değişimleri, çatı onarımları, tuvaletlerin bakımları, boya badana ve diğer tüm ihtiyaçları konusunda desteğimizi sürdürüyoruz." Diye konuştu.

"Eğitim alanlarını geliştirmeye devam edeceğiz"

Eğitimde mekan ve onun sağladığı motivasyonun önemine de değinen Başkan Mustafa Bozbey, "Çocuklarımızın eğitim aldıkları ortamların kalitesi motivasyonlarını doğrudan etkiliyor. Bu yüzden eğitim alanlarının iyileştirilmesine büyük önem veriyoruz. Çocuklarımızın iyi yetişmesi ve donanımlı bireyler olarak geleceğe hazırlanması, hem ülkemiz hem de kentimizin geleceği için son derece değerli. Büyükşehir Belediyesi olarak, eğitim alanlarına katkı sağlamaya ve bu alanları geliştirmeye devam edeceğiz’’ şeklinde konuştu.

Başkan Bozbey’den ailelere önemli çağrı

Açılama sırasında ailelere de önemli görevler düştüğünü söyleyen Başkan Bozbey, ‘’Velilerimize de seslenmek istiyorum. Lütfen çocuklarımıza sahip çıkalım, onlarla ilgilenmeyi elden bırakmayalım. Hem ebeveyn hem de arkadaş gibi iletişim kuralım. Bu yaklaşım, çocuklarımızın başarısını ve sağlıklı gelişimini olumlu yönde destekleyecektir. Çünkü çocuklarımız bizim en kıymetli geleceğimizdir." ifadelerini kullandı.