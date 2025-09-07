Osmangazi Belediyesi, düzenlediği kurslarla engelli bireyleri 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na ücretsiz şekilde hazırlıyor.

Engelli bireylerin istihdamına katkı sağlamak ve istihdam alanında var olabilmelerini sağlamak, adına Osmangazi Belediyesi, Osmangazi Kent Konseyi ve Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi, ortaklaşa engelli bireylerin ücretsiz olarak katılabileceği E-KPSS kursun düzenledi. Soğanlı Kültür Merkezi’nde 8 ay boyunca Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri haftada 3 gün 16:00 ile 20:00 saatleri arasında devam edecek kursa, yüzde 40 ve üzeri engelli raporu olan her birey başvuru yaparak eğitim alabilecek. Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği E-KPSS kursuna katılan engelli bireyler tarih, coğrafya, matematik, Türkçe, anayasa ve güncel olaylar üzerine uzman eğitmenlerden eğitim desteği alarak sınavlara hazırlanıyor. Kurstan lise, ön lisans ve lisans, olmak üzere 3 gurup ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyor. İlk dersi başlayan E-KPSS kursuna katılan engelli bireylere Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz ve Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Orhan Koca, tarafından ücretsiz olarak E-KPSS sınava hazırlık kitapları hediye edildi.

Bu kursa çok önem veriyoruz

Kamu Personeli Seçme ve Seçilme Sınavı’nın her kesin kendi geleceğini belirlemesi için çok önemli olduğunu söyleyen Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, "Biz bu kursa çok önem veriyoruz. Engelli bireylerin sınavda başarı sağlayabileceği büyük bir fırsat, ben bu fırsattan herkesin yararlanmasını diliyorum. Sınava hazırlanan tüm engelli bireylere başarılar diliyorum" dedi.

Umarım kurslarımız engelli bireyler için faydalı olur

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi Kent Konseyi ve Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi ortak bir proje yürüttüklerini belirten Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz, "Engelli bireylere özel E-KPSS Kursunu açtık. Bugün ilk dersimiz işlendi. Kursumuzda lise, lisans ve ön lisans olmak üzere 3 ayrı eğitim programı düzenlenecek. Kursa katılan engelli bireylere E-KPSS sınava hazırlık kitaplarımızı dağıtacağız. Umarım kurslarımız engelli bireyler için faydalı olur ve istedikleri yerleşirler" diye konuştu.

Kurslara yüzde 40 ve üzeri engelli raporu olan herkes katılabilecek

2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı Kursu’nu bugün itibariyle başlat Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Orhan Koca, "Kurslarımız Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri olmak üzere haftada 3 gün 16:00 ile 20:00 saatleri arasında olacak. Lise, Ön Lisans ve Lisans, olmak üzere 3 guruba ücretsiz bir şekilde eğitim vereceğiz. E-KPSS kursumuza katılan engelli bireyler tarih, coğrafya, matematik, Türkçe, anayasa ve güncel olaylar üzerine uzman eğitmenlerden destek alacak. Soğanlı Kültür Merkezi’nde düzenlenecek kurslarımız 8 ay boyunca devam edecek. Bu süre içerisinde engelli bireyler sınav stresi, problemleriyle alakalı psikolojik, rehber, motivasyon desteği alacaklar. Kurslara yüzde 40 ve üzeri engelli raporu olan her birey başvuru yaparak eğitim alabilecek. Bizim projemizin amacı engelli bireylerin istihdamına katkı sağlayabilmek ve istihdam alanında var olabilmelerini sağlamak, kurslara katılan engelli bireyler 2026 E-KPSS’den iyi puan aldıkları takdirde memuriyet hayatına ilk adımlarını atmış olacaklar. Bizim buradaki hedefimiz engelli bireylere bu süre içinde destek olarak eğitim verebilmek. Projeyi Osmangazi Belediyesi, Osmangazi Kent Konseyi ve Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi ortaklaşa düzenliyoruz. Bu süre zarfında bizleri her zaman destekleyen ve yanımızda olan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcımız Mutlu Esendemir ve Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum’ diye konuştu.