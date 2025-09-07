Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında birbirinden anlamlı programlar Bileciklilerle buluşturuluyor.

Cumhuriyet Meydanı ve Şeyh Edebali türbesinde gerçekleştirilen kutlama programı Sunay Akın söyleşisi ile devam etti. Şeyh Edebali kültür ve kongre merkezinde gerçekleştirilen söyleşide Sunay Akın Bilecik’in kurtuluş mücadelesindeki yeri ve önemini anlattı.

Katılımcıların büyük bir ilgiyle takip ettiği söyleşinin sonunda Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, konuşmacı Sunay Akın’a çiçek ve Bilecik seramiği üzerine yansıtılmış Atatürk posteri hediye etti.

Konuşmacı Sunay Akın da Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde kentte olmaktan duyduğu mutluluğu belirtti.

Kutlama etkinlikleri Bahtiyar Özdemir konseri ile sona erdi.