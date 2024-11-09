Bilecik’in tarım ve kültür zenginliğini yansıtan Kızıldamlar Kestane Kabağı Festivali, bu yıl da büyük bir heyecanla düzenlendi.Pazaryeri Gündem (BİLCEİK İGFA)

Bilecik Valisi Şefik Aygöl’ün katılımıyla gerçekleşen festival, özellikle Kızıldamlar köyünde yetiştirilen ve lezzetiyle nam salan kestane kabağını onurlandırdı.

Kızıldamlar köyünde yetiştirilen kestane kabağı, üstün kalitesi ve benzersiz tadıyla artık bu köyün simgesi haline gelmiş durumda. Bilecik Merkez’e bağlı Kızıldamlar köyünde toplam 550 dekarlık alanda yaklaşık 850 ton kestane kabağı üretiliyor. İl genelinde ise 1.043 dekarlık alanda yılda ortalama 2.596 ton balkabağı yetiştiriliyor.

Festivalde konuşan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, “Kızıldamlar köyümüzde yetiştirilen kestane kabağı, Bilecik’imizin tarımsal zenginliğini gözler önüne seriyor. Bu özel mahsul, hem kaliteli yapısıyla hem de benzersiz lezzetiyle Bilecik’in simgelerinden biri haline gelmiştir. Böylesine değerli bir ürünü halkımıza tanıtmaktan ve üreticilerimizi desteklemekten büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi.

Festivalde, yerel üreticilerin emeğiyle yetişen bu özel mahsulün önemi bir kez daha vurgulandı. Bilecik’in 82 farklı ürün çeşitinden biri olan kestane kabağı her yıl birçok sofrada yer bulurken Bilecik’in tanıtımına da katkı sağlıyor.”