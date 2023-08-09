Kızlık Zarı Nedir?

Kızlık zarı Latin dilinde Hymen demektir. Farklı nedenlerden dolayı yırtılmaya müsait olan bu zar, toplumsal inanışta ise ilk cinsel ilişkiye girildiğinde yırtıldığına inanılara bakire olmanın göstergesi olmaktadır. Maalesef bu bir inanıştır ve kızlık zarı farklı yapısal özelliklerden dolayı yırtılmayıp esneyebilir. Eski Yunanlılardan kalma bir inanış olan kızlık zarı – hymen- bekaret zarı olarak günümüze kadar gelmiştir.

Kızlık zarı vajina girişinin 2 cm. iç kısmında bulunan mukoza yapısında, maksimum 3 mm. kalınlığında doku yapısıdır. İnce yapısından dolayı zar olarak değerlendirilir.

Kızlık Zarı Yapısı Nasıldır?

Kızlık zarı mukoza yapısındadır. Vajinanın iç kısmındadır ve içinde ince kılcal damarlar bulunur. Vajinanın çok derininde değildir ancak herkes için yeri milimetrelik olsa da değişebilir. Vajina girişini kapatmayacak kadar bir genişlikte olan kızlık zarı, yapısal olarak esnek olabilse de genelde travmalara bağlı olarak yırtılma özelliğine sahiptir. Buna halk arasında ‘’kızlık zarı yırtılması’’ denir.

Kızlık zarı açıklık şekline göre çeşitlere ayrılır. Kızlık zarı dikme operasyonu öncesinde bu çeşidin ne olduğu bilinmelidir.

KIZLIK ZARI Çeşitleri

Kızlık zarının pek çok farklı şekilleri vardır.

– Anüler Himen (Yuvarlak halka)

Kızlık zarı şekli “yuvarlak halka” şeklindedir. Ortasında yine halka şeklinde bir delik bulunur. Ortadaki halka şeklinde delik çok büyük olursa, penisin geçişine rağmen zar yırtılmayabilir. Bu durumda “hymen duhule müsait” denir. Halk arasında ise “esnek zar” tabiri kullanılır. En sıklıkla görülen hymen şeklidir (%60-95 oranında)

– Kresentrik Himen (Yarımay)

Kızlık zarı şekli “yarımay” gibidir. Üst kısımda zar daha incedir veya hiç yoktur. Arka kısımda zar daha belirgindir. Görülme sıklığı %3.5 ile %20 arasında değişmektedir. Bu tür zarlar genelde ilişki sırasında yırtılmaz.

– Septalı Himen (Ara bölmeli)

Kızlık zarının orta kısmında bulunan boşluğu bölen, “zara ait ara bir doku parçası” vardır. Görülme sıklığı %1.5-5 arasındadır.

– Kribriform himen (Çok delikli, kalbur şekil)

Himenin ortasında birden fazla delik vardır. Bu görüntüsü ile kızlık zarı şekli adeta bir “kalbur” gibidir. Görülme sıklığı %1’den daha azdır.

– İmperfore himen (Deliksiz) (Patolojik tip)

Himenin ortasında delik bulunmaz ve “vajina girişi tamamen kapalı”dır. Bu kızlık zarı tipine sahip kızlar hiç adet kanaması görmezler. Normal şekilde gerçekleşen kanama vücut dışına atılamaz ve hymen arkasında vajina içinde birikir. Oldukça ağrılı bir durumdur ve mutlaka cerrahi bir işlemle açılması gerekir. “Hymen Imperforatus” da denir.

– Mikroperfore himen (Küçük delikli)

Kızlık zarının ortasındaki delik çok küçüktür. Adet kanaması olur ancak oldukça ağrılıdır. Bazen cerrahi müdahale ile açılması gerekebilir. Cinsel ilişki de son derece zor gerçekleşir.

– Multipar himen (Doğum yapmışlarda bulunan)

Normal doğum yapmış kadınlarda kızlık zarı doğuma bağlı olarak yırtılır ve geriye kalan kısımlar “karinkül (hymen artığı)” olarak adlandırılır.

Kızlık Zarı Görevi Nedir?

Kızlık zarının fizyolojik (işlevsel) bir görevi bugüne kadar tam olarak bulunmamıştır ve genellikle özel bir görevinin olmadığı bilinir.

Yine de bazı araştırmacılar kızlık zarının, mikroorganizma ve yabancı cisimlerin vajina içine girişini önlediğini ileri sürmektedir.

Adli tabiplikte ise cinsel şiddete veya istismara maruz kalan çocukların tanısında kullanılmaktadır. Günümüzde kızlık zarının fizyolojik bir görevinden çok “sosyolojik bir fonksiyonu” vardır.

Kızlık Zarı Çıplak Gözle Görülür mü?

Kızlık zarı dışardan bakıldığında kesinlikle görülmez. Çünkü kızlık zarı 2-3 cm içeride kalmaktadır. Özellikle kilolu kadınlarda cilt altı yağ dokusu kalın olduğu için kızlık zarı (hymen) normalden daha derinlerde, yani 4-5 cm içeride olabilmektedir.

Ayrıca vajinanın alt ve üst duvarının birbirine komşu olarak durması da vajina girişinde yer alan kızlığın incelenmesini imkansız hale getirebilir.

Tüm bu nedenlerle özellikle sürtünme sonucu olan şüpheli cinsel ilişkilerde kanama gelmesi durumunda, genital alana alınan darbelerde veya masturbasyon sırasında içeriye yabancı bir maddenin sokulması sonucunda oluşabilecek olası kızlık zarı (hymen) yaralanmalarında mutlaka deneyimli bir jinekolog tarafından “kızlık zarı muayenesi” yapılması ve sonucun değerlendirilmesi önerilmektedir.

Kızlık zarı nasıl yırtılır?

Kızlık zarı yırtılması; genelde ilk ilişki, vajinadan içeri yabancı cisim girmesi veya muayenede yırtılır. İlk cinsel ilişki esnasında hymen ortasındaki delik, penis çapından küçük olduğu için halka şeklinde olan kızlık zarı yırtılır ve zarda bulunan kılcal damarların da yırtılması ile çok az miktarda kanama meydana gelir.

Bu yırtıklar birkaç gün içinde nebbeleşir ve bir daha kanama olmaz. Çok nadiren ilk ilişkiyi takip eden bir kaç ilişki sırasında da kanama görülebilir. Bu durumu halk arasında bekaret bozılması denir.

Kızlık zarı ilk cinsel ilişkide mutlaka kanar mı? Kanama uzun sürer mi?

Kızlık zarı kısmen esnek olmasına karşın, vajinanın içine girilen ilk ilişkide kolaylıkla yırtılan ve kanayan damarlardan oluşan hassas bir anatomik dokudur.

Ancak kızlık zarının özgün yapısı kadınlarda penis girişine izin verir ve birden çok defa ilişkide bulunsa bile zarda yırtık meydana gelmeyebilir, yani esnek yapıda olabilir. Bu tür zarlara “duhule (geçişe) müsait zar” adı verilir. Halk arasında ise “esnek zar” veya “elastik zar” olarak adlandırılır. Bu durumda zar ancak normal doğum sonrasında yırtılacaktır.

Diğer taraftan kişiler arası önemli yapısal farklılıklar nedeniyle, kızlık zarı aşırı esnek olanlarda veya zar üzerinde yapısal olarak çok az sayıda damar bulunması durumunda yine ilk cinsel ilişkide kanama gerçekleşmeyebilir.

Bazen de ilk ilişkide yırtılmanın olduğu bölgede hiç damar olmayabilir veya bulunan çok küçük damarlar anında pıhtılaşabilir, böylelikle de hiç kanama izlenmeyebilir.

İlk Cinsel İlişkide Kızlık zarı Ne Kadar Kanayabilir?

İlk gecede kızlık zarı kanaması çok az olabilir, hiç olmayabilir veya normalden fazla miktarda olabilir. Bu durum kızlık zarı türleri ile yakından ilişkilidir.

Bazı yüksek kenarlı, fazla damarlı ve etli (kalın) kızlık zarları normalden fazla kanayabilir. Hatta bazan bu durumlarda bir takım cerrahi müdahaleler gerekebilir. Ancak bu tür olumsuzluklar oldukça az görülmektedir.

Yine bazı kişilerin tabusal olarak ilk cinsel deneyimlerinde kendilerini kasmalarına bu şekilde penisin girişi ile oluşan yırtıkların normalden fazla kanamaya yol açması da yaşanıyor olabilir.

İlk Kızlık zarı kanaması ne kadar sürer?

İlk ilişkide kızlık zarı yırtılmasına bağlı olan kızlık zarı kanaması genelde bir kaç saat sürer. Ancak bazı durumlarda bu süre bir kaç güne hatta nadiren de olsa bir kaç haftaya kadar uzayabilir. İlk bir kaç hafta süre ile her ilişkiden sonra sürekli kanama olabilir. Bu durumda emin olabilmek için bir jinekolojik muayene önerilmektedir.

Jimnastik, yüzme, ata binme, bale, bisikletten düşme gibi spor veya faaliyetler kızlık zarını bozar mı?

Vajinaya yabancı bir cisim girmedikten sonra kızlık zarında bir bozulma meydana gelmeyecektir. Jimnastik, yüzme gibi sporlar veya bale yapmak gibi faaliyetler kızlık zarında yırtılma yapmaz.

Kızlık zarının yırtılması ağrıya neden olur mu ?

Çoğu zaman kızlık zarı bozulması kasılmaya bağlı acı olabilir ama ağrı olmaz. Ağrı biraz da kişinin ağrı eşiğinin düşük olması ile ilişkilidir.

Genel olarak kızlık zarının yırtılması sırasında dayanılmayacak kadar çok bir rahatsızlık olmaz. Burada erkeğin davranışı ve yaklaşımı da son derece önemlidir. İlk ilişki ister istemez her kadında endişe ve korku yaratacaktır. Erkeğin yavaş, anlayışlı ve yumuşak davranışı olayın ağrısız olmasını sağlar.

Kızlık zarı bozulma belirtileri nelerdir?

Kızlık zarı bozulduğunda, yani halk arasında bekaret kaybı olduğunda genelde kanama miktarı bir kaç damla ile sınırlıdır. Bazı durumlarda çok daha fazla kanama olabileceği gibi bazen de hiç bir kanama da olmayabilir. Bu durum kızlık zarı türü ile yakından ilişkilidir. Kanama bazen ilişkiden bir kaç saat sonra da gelebilir. Kızlık zarı bozulduğunda bazen hafif düzeyde bir acı olabilir, bazen de acı hiç olmayabilir. Bu kadının acı ve ağrı eşiğine bağlı olarak değişir.

Kızlık zarı yırtılmasında kanama rengi nasıldır?

Kızlık zarı kanaması rengi genellikle çok açık pembedir ve lekelenme şeklindedir.

Kızlık zarı yırtılması sonrası denize havuza girilir mi?

Kızlık zarı yırtılması sonrası kanama çok fazla değilse denize de havuza da girilebilir ancak denize girilmesi önerilir. Hvuz hijyeni konusunda değerlendirme yapılmalıdır.

Kızlık zarı kendi kendine iyileşir hatta kapanır mı?

Kızlık zarı yırtılma sonrasında kendi kendine kapanmaz. Sadece yırtılan uçlar o şekilde iyileşir, ancak kapanma olmaz.

Mastürbasyon kızlık zarına zarar verir mi?

Vajina içine yabancı bir cisim sokulmadığı ve itilmediği sürece dıştan mastürbasyon kızlığa zarar vermez.

Kızlık zarının ne zaman bozulduğu anlaşılabilir mi?

Yırtığın eski yırtık mı (7 günden sonra), yoksa yeni yırtık mı (7 günden önce) olduğu kızlık zarı muayenesi ile anlaşılabilir. Kızlık zarının bozulması sonrası aradan 7-8 günden fazla zaman geçmişse (eski yırtıklarda) ilk ilişkiyle kızlık zarının ne zaman bozulduğu anlaşılamaz. Örneğin 10 gün önce ilk cinsel ilişkisini yaşayan bir bayanın ilk ilişkini 10 gün önce mi, yoksa 10 yıl önce mi yaşadığını ayırdetmek mümkün olmaz.

Kızlık zarı muayenesi ile kızlığın cinsel ilişki ile mi, yoksa genital bölgeye darbe gibi travma ile mi bozulduğunu anlamak mümkün değildir.

Kızlık zarının bozulduğu nasıl anlaşılır? Bekaret kontrolü nasıl yapılır?

Vajinada kanamanın olup olmaması ile kızlık zarının bozulup bozulmadığı kesin olarak anlaşılamaz, bu ancak bir kızlık zarı (himen) muayenesi ile anlaşılır. Muayene son derece kısa ve ağrısız bir işlemdir. Bunun için uzman jinekolog gazlı bez ile büyük dudakları çekerek kızlık zarını gözlemler, böylelikle kişinin bakire olup olmadığı anlaşılmış olur.

Kendi kendine kızlık zarı muayenesi asla yapılmaz.

Bazı durumlarda bir jinekolog bile buna karar veremeyebilir ve “kolposkopik incelemeye” gereksinim duyabilir. Kolposkop; vajina girişi, rahim ağzı ve dış genital organların bir mikroskopla büyütülerek incelenmesini sağlayan cihazdır. Özellikle “doğal çentik” bulunan hymenlerde bekaret kararını vermek güç olabilir.

Bekaret raporu kimler tarafından verilir?

Bekaret raporu genellikle adli makamdan istenmektedir. Bekaret raporu, kişinin kendi rızası ve yazılı izni olmak kaydı ile devlet hastaneleri veya adli tıp kurumlarınca verilmektedir.

18 yaşından küçük kişilerde bekaret raporu için anne ve babanın rızasının alınması şartı bulunmaktadır.

Kızlık zarı bozulmadan hamilelik olur mu?

Hamilelik oluşması için kızlık zarının bozulması şart değildir. Kızlık zarının esnek olması ile de gebelik oluşabilir.

Diğer bir olasılık da yine ender görülmesine karşın erkeğin kızlık zarına çok yakın bir yere boşalmasıdır. Spermler kamçılarıyla hareket eden canlı ve aktif hücreler olduğu için, vajinanın girişinden rahim ağzına ve buradan da tüplere geçerek yumurta ile birleşerek döllenip, dış gebelik de dahil olmak üzere gebeliği başlatabilirler.

Bu nedenlerle tam bir ilişki olmasa bile (dışarıya boşalma ile) gebelik şansı düşük gibi görülse de bu şans hiçbir zaman sıfır değildir.

Bakire bir kadın jinekolojik muayene olabilir mi?

Jinekolojik muayenenin en önemli aşamalarından biri vajinanın ve rahim ağzının gözlenmesi için yapılan “spekulum muayenesi”dir. Günlük tıp uygulamalarında bakire olanların muayenesinde çoğunlukla bu işlem uygulanmamakta ve elle muayene makattan yapılmaktadır.

Öte yandan akıntı sorunu olan hemen hemen tüm bakire genç kızlarda ve kız çocuklarında vajinal kültür almak mümkündür. Bu konuda doktorun uzmanlığı ve dikkati çok önemlidir.

Kızlık zarı dikimi yapılabilir mi?



Kızlık zarı dikimi ile kızlık zarı sanki hiç bozulmamış gibi ilk haline getirilebilir. Hatta kızlık zarı kanaması bile olur. Kızlık zarının dikilmesi işlemine “hymenoplasty” ameliyatı adı varilir. Kızlık zarı dikimi ameliyatları kızlığın yenilenmesi ve tamiri için yapılır, sağlık sorunlarından değil sosyolojik nedenlere bağlı olarak yapılmaktadır.

Hymenektomi (Hymenektomi) Nedir?

Hymenektomi (Himenektomi) “kızlık zarının cerrahi bir kesi ile çıkartılması” işlemidir. Bazı durumlarda ameliyatla kesilerek çıkartılması gerekebilmektedir.

Özellikle yeni evli kadınlarda veya cinsel ilişkiden aşırı korkan genç kadınlarda, cinsel ilişki sırasında aşırı hassasiyet veya darlık olması sonucunda ilişki dayanılmaz ağrılı bir hal alabilir. Bazı durumlarda da kızlık zarının normalden kalın ve yüksek kenarlı bir yapıda olması da cinsel ilişkideki ağrıyı arttırır. Bu tür durumlar, kadınlarda ağrının normalden fazla hissedilmesi sonucunda vajina ve kasık bölgesinde kasılmalara yol açarak penisin içeriye girmesini engeller ve ilişkiyi de engeller. Bazen de ilişki tamamen imkansız bir hale gelebilir. Bu nedenlerden dolayı kızlık zarı ameliyatla alınabilir.

Kızlık zarı ameliyatla nasıl alınır?

Genellikle lokal anestezi ile önce bölgesel uyuşturma yapılır. Kızlık zarının çıkartılması ve vajina girişinin genişletilmesi işlemi gerçekleştirilir.

Bu basit cerrahi işlemden aşırı korkan kişilerde nadiren de olsa genel anestezi ile uyutularak da işlem yapılabilmektedir.

Kızlık zarının çıkartılması işlemi ortalama olarak 10-15 dakika kadar sürer. Genelde kesilerek çıkartılaran bölgeye dikiş atılmaksızın basit bir tamponaj ile kanama durmaktadır. Bazen de bir kaç dikiş atılması gerekebilir. Kesinlikle tecrübeli kişiler ve hastanelerde yapılmalıdır.