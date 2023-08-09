Labioplasti Nedir?

Labioplasti iç ve/veya dış dudakların cerrahi operasyonla küçültülme işlemidir. Labioplasti iç dudaklar ve dış dudakların küçültülmesi, sarkıkların ya da asimetrilerin düzeltilmesi işlemidir.

İç dudak yapısı nasıldır?

İç dudaklar klitoristen başlamaktadır. Genişleyerek devam eden dudaklar, vajinanın girişinin arkasında incelir. İç dudaklar, idrar yapma deliğinin kapanmasını sağlar. Bu bölge tüysüzdür. Birçok ter bezi mevcuttur. İç dudakların yapısı ve şekli her kadında daha farklıdır. Normalde iç dudaklar kadın ayaktayken görünmemektedir. Ancak iç dudaklar büyükse, sarkıklık meydana gelebilir ve estetik kaygılar ortaya çıkabilir. Labioplasti ise bu sorunların giderilmesini sağlar.

İç dudaklar neden sarkar?

İç dudaklar birçok terzi bezi ihtiva eder. Bu sebeple de vajinanın sürekli nemli kalmasına yol açar. Bu durumda da mikropların o alanda üremesi kolaylaşır. Meydana gelen enfeksiyonlar ise hoş olmayan bir kokuya ve ağrıya yol açabilir. Bu sebeple de cinsel işlev bozuklukları meydana gelir. Bunun dışında oluşan nem sebebiyle vajinada enfeksiyonlar meydana gelir. Bu durumda da cinsel ilişkide ağrı oluşacaktır. Bu durumda kadın kendini cinsel açıdan yetersiz görebilmekte ve kendine güveni azalmaktadır.

İç dudaklarda meydana gelen sarkmalara yol açan faktörler ise:

Yaşın ilerlemesi,

Genetik özellikler,

Gebelik,

Normal doğum,

Kronik enfeksiyonlar,

Sigara kullanımı,

Doğumsal sebepler.

Labioplasti için yaş sınırlandırması var mıdır?

Labioplasti 18 yaşını doldurmuş ve iç dudaklarının görüntüsünden rahatsız olan her kadına yapılabilmektedir. Üst yaş sınırlaması da yoktur. Bu durumda cerrahi müdahale görmeye engel teşkil edebilecek bir hastalık olmaması yeterli olacaktır.

Labioplasti sonrası cinsel yaşam nasıl etkilenir?

Labioplasti duyu kaybına yol açmaz. Orgazm bozukluklarına sebep olmaz. Kadının kendine güveni artacağı için cinsel açıdan daha olumlu bir hayat vaad eder.

Labioplasti kızlık zarını bozar mı?

İç ve dış dudaklar, dış genital bölgede yer almaktadır. Kızlık zarı ise vajinin 2 cm gerisinde bulunur. Yani iç ve dış dudaklar, kızlık zarı ile yakın bölgelerde değildir. Bu sebeple de kızlıkz arı bozulmaz. Bu operasyon cinsel ilişkiye başlamamış olan kadınlara uygulanabilir. Çeşitli durumlarda kızlık zarı onarımı ve labioplasti beraber de uygulanabilir.

Labioplasti sonrası normal doğum yapılabilir mi?

Labioplasti normal doğuma engel teşkil etmez. Doğum yapmamış kadınlar, labioplasti yaptırabilir ve ardından normal doğum dahi yaptırabilir.

Labioplasti ameliyatında ağrı ya da acı olur mu?

Labioplasti ağrılı ya da acılı bir operasyon değildir. İşlem sırasında kullanılan ilaçlar sayesinde kadın herhangi bir ağrı ya da acı duymayacaktır.

Labioplasti operasyonunda dikişler ne zaman alınır?

Bu operasyonda kendiliğinden eriyen dikişler kullanılır. Bu sebeple de dikişlerin alınmasına gerek yoktur. Dikişler bir hafta sonra kendiliğinden eriyecektir.

Labioplastide iz kalır mı?

Bu operasyondan sonra herhangi bir iz kalmaz. Bu sebeple operasyon geçirildiği anlaşılmaz.

Operasyondan ne zaman sonra cinsel ilişkide bulunulabilir?

Operasyondan 1 ay sonra hasta cinsel ilişkiye girebilir.

Labioplastiden sonra dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?