Olay, saat 17.30 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İlyas Ünalan (54) aracıyla seyir halindeyken bir anda fenalaştı.

Aracın yol ortasında durması üzerine vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ünalan’ın öldüğünü tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı ilke incelemede Ünalan’da darp izine rastladı. Ünalan’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ölümün darp kaynaklı olup olmadığı araştırılıyor.