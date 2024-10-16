Bursa’da Osmangazi Belediyesi’nin katkılarıyla 12. Klasik Otomobil Turu gerçekleştirilecek.

Türk otomotivinin başkenti Bursa, 12. Klasik Otomobil Turu’na hazırlanıyor. Klasik Otomobil Turu, bu yıl lösemi farkındalığını artırmak ve Mudanya Mütarekesi’nin 102. yılını anmak amacıyla yollarda olacak. Osmangazi Belediyesi’nin destekleriyle 12’ncisi düzenlenecek olan Klasik Otomobil Turu, 19 Ekim Cumartesi günü Bursa’nın tarihi güzellikleri ve doğal manzaraları eşliğinde gerçekleşecek. Aynı gün saat 11.00’de Osmangazi Meydanı’ndan start alacak olan Klasik Otomobil Turu, şehri katedecek ve Mudanya-Tirilye’ye ulaşarak ilk etabı tamamlayacak.

Turun öğleden sonraki etabı ise Trilye’de başlayacak ve Eker Meydan’daki etkinlikle son bulacak.