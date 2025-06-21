Yaz aylarında artan sıcaklık ve nem oranları, özellikle kronik solunum yolu hastalığı olan bireyler için ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Bu nedenle konforlu bir yaşam alanı sağlamak amacıyla yaygın olarak kullanılan klimalar, toplumda kimi zaman hastalık sebebi olarak gösterilebiliyor. Klimanın doğru kullanımı hakkında açıklamalarda bulunan Medical Park Ordu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Huri Özkan Yılmaz, klima kaynaklı sağlık sorunlarının, cihazın yanlış kullanımı ve yetersiz bakımı sonucu oluştuğuna dikkat çekerek doğru klima kullanımının solunum sağlığı açısından birçok fayda sağladığını vurguladı.

"Kronik akciğer hastalarında konforu artırır"

Yüksek sıcaklık ve nemin, KOAH, astım ve bronşektazi gibi kronik akciğer hastalıkları olan bireylerde semptomları ağırlaştırabileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Huri Özkan Yılmaz, "Klimalar, ortam havasını serinletmenin yanı sıra nem oranını da düşürerek bu hastaların solunumunu kolaylaştırır. Bu yüzden doğru sıcaklık ve nem dengesinin sağlandığı bir klima ortamı, kronik solunum hastalığı olan bireyler için koruyucu bir rol üstlenebilir" ifadelerini kullandı.

"Asıl risk, bakımsızlık ve doğrudan maruziyet"

Klima kullanımında en sık yapılan hatalardan birinin cihaz bakımının ihmal edilmesi olduğunu belirten Uzm. Dr. Yılmaz, "Temizlenmeyen filtreler zamanla bakteri, mantar ve alerjen birikimine neden olur. Bu mikroorganizmalar, klima çalıştığında ortama salınarak enfeksiyon riskini artırabilir. Özellikle lejyonella bakterisinin neden olduğu lejyoner hastalığı, kötü hijyen şartlarında çalışan klima sistemleriyle ilişkilendirilmektedir" diye konuştu.

Sağlıklı klima kullanımı için dikkat edilmesi gerekenler:

Uzm. Dr. Huri Özkan Yılmaz, klima kullanımında dikkat edilmesi gereken hususları şu şekilde sıraladı:

"Oda sıcaklığı: 23-26 derece aralığında tutulmalıdır.

Nem oranı: Yüzde 40-60 arasında olmalıdır.

Hava akımı yönü: Doğrudan vücuda üflemeyecek şekilde ayarlanmalıdır.

Bakım ve temizlik: Filtreler düzenli olarak temizlenmeli, yılda en az bir kez profesyonel bakım yapılmalıdır.

Hava sirkülasyonu: Klima kullanılan alanlar periyodik olarak doğal yollarla havalandırılmalıdır.

Aşırı sıcak-soğuk geçişi: Ani ısı değişimlerinden kaçınılmalı, iç ve dış ortam arasında makul bir sıcaklık farkı korunmalıdır."

"Klima bilinçli kullanıldığında sağlık dostudur"

"Klima kullanımıyla ilgili toplumda yerleşmiş olan önyargılar, kişilerin yaşam konforunu azaltmasına ve bazı riskli grupların daha fazla zarar görmesine neden olabiliyor" diyen Uzm. Dr. Huri Özkan Yılmaz, şunları söyledi:

"Klima, tek başına hastalık nedeni değildir. Aksine, doğru şartlarda ve uygun hijyenle kullanıldığında hem sıcak çarpmalarını önler, hem de kronik solunum hastalıklarında yaşam kalitesini artırır. Ancak tüm elektronik cihazlar gibi klimalar da düzenli bakım ve bilinçli kullanım gerektirir. Bu bilinç yerleştiğinde, klimayla ilgili sağlık sorunları büyük oranda ortadan kalkacaktır."