Kocaeli'de 12 ilçede 12 ayrı sergi düzenleyerek el emeği göz nuru ürünleri sergileyen KO-MEK Dilovası ilçe sergisinin açılışını vatandaşların yoğun katılımı ile yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı Dilovası ilçe sergisini vatandaşların yoğun katılımıyla açtı. Farklı renklerin buluştuğu Dilovası sergisinde birbirinden güzel binlerce eser ziyaretçiler için sergilendi.

Bir adet kurs merkezinin bulunduğu Dilovası’nda 23 usta öğretici ve 1.754 aktif kursiyer ile eğitimler devam etmektedir. Açılış öncesinde KO-MEK müzik grubu eğitmenlerinin seslendirdiği bir birinden güzel tasavvuf eserler ve kursiyerlerin birbirinden farklı uygulamalarıyla renklenen sergiye ziyaretçiler tam not verdi.

AÇILIŞA KATILIM YOĞUN OLDU

Dilovası Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Dilovası ilçe sergisinin açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut, MHP Dilovası İlçe Başkanı Ayhan Akay, Dilovası Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, Dilovası İlçe Halk Eğitim Müdürü Salih Toltar, sivil toplum örgütleri temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

“BENİM VE ÇOCUKLARIM İÇİN KO-MEK İYİ BİR FIRSAT OLDU”

Açılışta kursiyerler adına konuşma yapan Zeynep Vartu biyoloji öğretmeni olduğunu ifade ederek, “2 yıldır KO-MEK’te eğitim alıyorum buraya gelmemdeki amacım çocuklarımın daha iyi yetişmesi ve gelişmelerine katkı sağlamamdı. Anne ve çocuk KO-MEK çatısında eğitim alarak burada birlikte başarmanın tadını çıkarıyoruz” sözleriyle tüm anneleri çocukları ile birlikte KO-MEK’te eğitim almaya davet etti.