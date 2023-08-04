Kocaeli'de binlerce sanatseverin eğitim aldığı KO-MEK kursları adeta birer sanat okulu gibi çalışıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) meslek ve teknoloji eğitimlerinin yanı sıra verdiği sanat eğitimleriyle de vatandaşların kişisel gelişimlerini desteklemeye devam ediyor. Birçok sanat alanında eğitim veren KO-MEK adeta kentin kültür sanat anlayışına da yön veriyor. Resim branşı ve Resim Sanat Eğitimi branşları ile yağlı boya, sulu boya kara kalem gibi resim dallarında KO-MEK, şimdiye kadar 11 bin 275 kişiye eğitim vererek bu alanda önemli bir başarı sağladı.

ESERİNİ KOMEKSEPETİNDE SATABİLİYOR

7’den 70’e birçok vatandaşın ilgisini çeken resim branşı KO-MEK sayesinde ulaşılması zor bir uğraş olmaktan çıkarak isteyen herkesin eğitim alabileceği bir alan oldu. Hayallerini tuvale döken birçok sanatsever KO-MEK’te öğrendiklerini sanat eserine dönüştürerek eşsiz güzellikler ortaya koyuyor. Resim alanında kendini geliştiren kursiyerler, isterlerse KO-MEK kurslarında yaptıkları eserleri komeksepeti.org adresinden satışa sunarak ekonomilerine katkıda buluna biliyor.

Birçok kursiyerin kişisel sergisini açarak birbirinden güzel eserlerini sanatseverlerle buluşturduğu KO-MEK’te eğitimlerden isteyen herkes yaralanabiliyor. KO-MEK’te özellikle yaz aylarında açılan beceri kurslarında çocuklar ve gençler hünerlerini göstererek, ücretsiz kurslardan yararlanma fırsatı buluyor.

Siz de 12 ilçede 44 kurs merkezinde size uygun verilen eğitimlere katılmak için www.komek.org adresinden online kayıt yaptırarak istediğiniz branşta eğitim alınabiliyor.