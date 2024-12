Ulaşım alanında büyük yatırımları bir bir hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, yaya ve sürücü güvenliğini artırmak için de trafik güvenlik ekipmanları iyileştirme çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, 2024 yılı itibarıyla 81 bin 30 m2 soğuk yol çizgisi ve 77 bin 715 m2 termoplastik yol çizgisi çalışması gerçekleştirdi.

1 YILDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiğinin etkili bir şekilde kontrolü, planlanması ve düzenlenmesi gibi pek çok çalışma gerçekleştiriyor. Kentin gelişimine bağlı olarak her geçen gün yeni yollar, kavşaklar ve trafik düzenlemeleri ile ilgili proje çalışmaları yapan Büyükşehir, “Kocaeli Kent Geneli Yatay Trafik İşaretlemeleri Yapım İşi” kapsamında 2024 yılı içerisinde 81 bin 30 m2 soğuk yol çizgi ve 77 bin 715 m2 termoplastik yol çizgi çalışması gerçekleştirdi. Bu çalışmaların dışında 11 bin 98 m2 yaya geçidi, bin 302 m2 ofset tarama, 901 adet ok ve yazı, 24 adet çift ok, 105 m2 çizgi silme çalışması ve 13 bin 962 m2 soğuk yol çizgi boyası 2024 yılında Büyükşehir’in yaptığı önemli işler arasında yer aldı.

Bin 46 ADET ASFALT KASİS

Büyükşehir, yaya ve sürüş güvenliğini sağlamak için yerleşim yerlerinin yoğun olduğu alanlarda trafik hızını güvenli seviyeye getirerek yaya ve sürüş güvenliği adına kasis imalatları yapıyor. 2024 yılında kent genelinde asfalt ile hız kesici kasis yapılması işi kapsamında toplamda 7 bin 325 metre olan, bin 46 adet asfalt kasis yapıldı. Vatandaşlardan gelen talep, öneri ve trafikte yaşanacak olası tehlikelerin önüne geçmek amacıyla 2025 yılı içerisinde de çalışmalar devam edecek.

SİNYALİZASYON ÇALIŞMASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2024 yılında sinyalizasyon çalışmalarını sürdürdü. Trafikte kapasite kullanımını artırmak, trafik akış ve güvenliğini sağlamak, bekleme sürelerini kısaltarak karbon emisyonunu azaltmak amacıyla 18 adet sinyalizasyon kavşağı imalatı, 34 sinyalize kavşakta revize ve kent genelinde mevcut olan 254 adet sinyalize kavşakta 4 bin 840 bakım ve onarım çalışması yapıldı.

ZEMİN YAYA SİSTEMİ

Kent genelinde araç yoğunluğunun fazla olduğu arterlerde yayaların ve araçların trafik güvenliğini artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla LED’li yaya sistemi uygulaması gerçekleştirildi. 18 adet sinyalizasyon kavşağında bulunan yaya geçiş güzergahlarının başlangıç ve bitiş noktaları üzerine yaya grupları ile aynı renk ve sürede yanan LED’li Zemin Yaya Sistemi imalatları yapılarak sisteme dahil edildi.