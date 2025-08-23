Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’nün, Lara Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasitesini iki katına çıkaracak dev altyapı yatırımı tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 1,5 milyar TL yatırım bedeliyle hayata geçirilen proje, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) kredisiyle finanse ediliyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, gerçekleştirdiği büyük ölçekli yatırımlarla kenti daha temiz, sağlıklı ve çevre dostu bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor. Bu doğrultuda, Lara Atıksu Arıtma Tesisi’nde başlatılan kapasite artırımı çalışmaları devam ediyor.

YAPILAR HIZLA TAMAMLANIYOR

Projede son aşamaya yaklaşan son çökeltme havuzlarında çalışmalar büyük ölçüde tamamlanmış durumda. Anaerobik Bio-P havuzlarında imalatlar devam ederken, trafo-jeneratör binasında önemli ilerleme kaydedildi. Köpük haznesi, geri dönüş ve fazla çamur pompa istasyonu ile Anaerobik Bio-P dağıtma yapılarındaki betonarme imalatlar tamamlandı. Ayrıca son çökeltme havuzlarında zemin susuzlaştırma ve saha borulama çalışmaları sürüyor.

Proje inşaat çalışmalarının 2026 yılı Temmuz ayında tamamlanması hedefleniyor.