Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ATABEM’in Alanya kurs merkezinde LGS’ye hazırlanan 5 öğrenci, taban puanı yüksek liselere yerleşerek hedeflerine ulaştı. Ücretsiz eğitim, güçlü rehberlik ve düzenli deneme analizleri öğrencilerin başarısında belirleyici oldu.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ATABEM kurs merkezleri, LGS’ye hazırlanan gençlere ücretsiz ve nitelikli bir hazırlık süreci sunuyor. Kurs merkezlerinde profesyonel eğitmen kadrosu; konu anlatımı, yoğun deneme sınavları ve sonuç odaklı analizlerle öğrencilerin akademik gelişimini sistematik biçimde takip ediyor.

ATABEM’in rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimi ise motivasyon, çalışma planı, beslenme–uyku düzeni gibi alanlarda öğrencilere bire bir destek veriyor. Temmuzda başlayan 11 aylık hazırlık programı sonunda Alanya ATABEM’de eğitim gören 5 öğrenci yüksek puanlar alarak hedefledikleri nitelikli liselere yerleşti.