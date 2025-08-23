Denizli Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılında ilkokula adım atacak minik öğrencilere unutulmaz bir başlangıç yapmaları için kırtasiye ve çanta desteği sağlayacak. Projeye öğrencilerin yoğun ilgisi nedeniyle başvuru süresi uzatıldı.DENİZLİ (İGFA) - Bu yıl ilk kez sıralarına oturacak çocuklar için hazırlanan yardım setlerinde çanta, kalemlik, beslenme çantası, resim defteri, kuru boya, pastel boya, kalem, silgi, kalemtıraş, kırmızı kalem ve güzel yazı defteri yer alıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi, hem çocukların heyecanına ortak olacak, hem de ailelerin eğitim masraflarına katkıda bulunacak.

Yoğun ilgi gören destek için başvurular 29 Ağustos 2025’e kadar yalnızca https://denizli.bel.tr/basvurular adresinden yapılabilecek.

Eksiksiz ve doğru bilgilerle tamamlanan başvurular değerlendirmeye alınacak.