Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, olta balıkçılığını geliştirmek için İvrindi Karaçepiş Göleti’ni Türkiye’de bir ilk olacak Sportif Olta Balıkçılığı Özel Avlak Sahasına dönüştürüleceğinin müjdesini verdiBALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, olta balıkçılığını geliştirmek amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından İvrindi Karaçepiş Göleti’nde düzenlenen Sportif Amaçlı Olta Balıkçılığı Yarışması Ödül Törenine katıldı. Törene Akın’ın yanı sıra; İvrindi Kaymakamı Faruk Atar, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, amatör balıkçılar ve vatandaşlar katıldı.

İlginin ve katılımın yüksek olduğu yarışmanın ödül töreninde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Türkiye’de tek Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olan İvrindi Karaçepiş Göleti’ni, yine Türkiye’de ilk ve tek olacak Sportif Olta Balıkçılığı Özel Avlak Sahasına dönüştürüleceğinin müjdesini verdi.

“HİZMETTE EMRİNİZDEYİM”

Birlik ve beraberlik mesajı veren Akın, “Bizler, memleket sevdalısıyız. Balıkesir, Kuvayımilliye şehridir. Bizler, Kuvayımilliyeciyiz. Bizler, devletimizle, milletimizle el ele, omuz omuza verip kimseyi ayırmadan herkesi kucaklayan bir şehiriz. Burada particilik, ayrımcılık ve ötekileştirme olmaz. Burada olsa olsa hizmet olur. Onun için diyorum ‘Size en yakın Ahmet Akın’ diye. Hizmette emrinizdeyim.” diye konuştu.