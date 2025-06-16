KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelinde yaya ve araç trafiğinin güvenli ve konforlu şekilde akışını sağlamak amacıyla üstyapı bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hem sürücüler hem de yayaların güveni ve konforu için durmaksızın çalışıyor. Ekipler mesai gözetmeksizin, 7/24 yollarda çalışma yürütüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı A Takımı ve Yol Bakım Timi ekipleri, büyük titizlikle yürüttükleri çalışmalarla yolların kalitesini ve dayanıklılığını artırıyor.

GEREKLİ UYARI LEVHALARI KONULUYOR

Her müdahale öncesinde güvenlik önlemleri kapsamlı bir şekilde alınırken, araç sürücülerinin dikkatini çekmek üzere çalışma alanı çevresine de uyarı levhaları özenle yerleştiriliyor. Trafik yoğunluğunu minimize etmek amacıyla çalışmalar genellikle gece saatlerinde ya da hızlı ve etkin müdahalelerle kısa sürede tamamlanarak yollar tekrar sürücülerin kullanımına sunuluyor.

Son olarak A Takımı ve Yol Bakım Timi ekipleri, Darıca ilçesindeki Osman Hamdi Bey ve Dr. Zeki Acar Caddeleri ile İzmit ilçesindeki Sanayi Mahallesi Fırat Sokak, Alikahya Cumhuriyet Mahallesi ve Kabaoğlu Mahallesi’nde asfalt yüzeyinde oluşan bozuklukları giderdi.

Yapılan kapsamlı bakım ve onarımlar sayesinde yollar, sürücüler ve yayalar için çok daha güvenli, konforlu ve dayanıklı hale geldi.