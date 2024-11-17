Kocaeli Belediyesi Derince 17 Ağustos Mezarlığı’nda yeni açılan kısımlarda asfaltlama yaptıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini rahat bir şekilde yapabilmesi için Derince 17 Ağustos Mezarlığı’nda yeni açılan kısımların bağlantı toprak yollarını asfaltladı. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yol Bakım Timi ekiplerince, mezarlığın genişletilmesi sonrası yeni açılan mezar yerlerine ulaşımın sağlandığı yaklaşık 150 metre uzunluğunda ve 6 metre genişlikteki bağlantı yolları için 265 ton asfalt serimi yapıldı. Tamamlanan çalışmalarla vatandaşlar, mezarlık ziyaretlerini kolay ve konforlu bir şekilde yapabilecek.

MODERN HİZMET BİNASI YAPILDI

Büyükşehir Belediyesi ayrıca Derince 17 Ağustos Mezarlığı’na modern idari ve hizmet binası yaparak, vatandaşların hizmetine sundu. Yaklaşık 660 metrekare taban alanı bulunan hizmet binasında mescit, bay ve bayan abdesthaneler, ıslak hacim tuvaletler, iki gasilhane ve iki morg, bay ve bayan gassallar şoför ve personel bekleme odaları bulunuyor.