Kocaeli'de yarın etkili olması beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşların tedbirli olması istendi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yarın kent genelinde kuvvetli yağmur ve sağanak öngörüldüğü belirtildi.

Yağışların gece saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.