Sakarya Büyükşehir Belediyesi kurs merkezlerinde düzenlenen sömestr etkinlikleri, anne-çocuk atölyeleri ve lise öğrencilerine yönelik programlara toplamda 600'ü aşkın kişi katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (SAMEK), yarıyıl tatilinde her yaştan katılımcıya yönelik etkinliklere ev sahipliği yaptı. Aile bağlarını güçlendiren anne-çocuk etkinlikleri ve lise öğrencilerine yönelik sömestr programları yüzlerce katılımcıya, sanat ve üretim dolu anlar yaşattı. Anne-çocuk etkinlikleri kapsamında 8 merkezde toplam 29 farklı atölye düzenlendi. Anneler ve çocukların birlikte vakit geçirdiği etkinliklerde, takı tasarımı, toka yapımı, dekoratif tablo yapımı, çanta ve cüzdan yapımı, seramik, mum yapımı, ahşap boyama, kapı süsü tasarımı gibi birçok çalışmalar gerçekleştirildi. Toplamda 257 öğrenci, anneleriyle birlikte atölyelere katıldı. Sömestr tatiline özel olarak lise öğrencilerine yönelik düzenlenen programlarda ise, 7 merkezde 30 farklı etkinlik düzenlendi. El sanatları, mutfak atölyeleri, seramik, takı tasarımı, dekoratif tablo, kaligrafi, ebru branşlarında uygulamalı çalışmalar yapıldı.