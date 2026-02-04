İl Jandarma Komutanlığı'nın narkotik ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 2 Şubat'ta İzmit ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 3 kilogram bonzai ve uyuşturucu kullanma aparatı buldu.

Ekiplerin 3 Şubat'ta Gebze ilçesinde yürüttüğü çalışmada ise 5 bin 25 adet sentetik ecza, 80 gram bonzai ve 25 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.