16 Mayıs'ta şölene katılan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nin gençler için önemli bir cazibe merkezi haline geldiğini ifade etmiş, Kocaeli'nin gençlik açısından önemli merkez olduğunu vurgulayarak Türk Dünyası Gençlik Kampı'nın haziran ayı sonunda Kocaeli'de gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Aytepe Diriliş Kampı'nda düzenlenecek Türk Dünyası Gençlik Kampı öne çıkıyor. Nüfusu 300 milyonu aşan Türk dünyası ülkeleri arasında yakınlaşmayı artırması hedeflenen buluşmanın, dünyada ilk olma özelliği taşıdığı belirtiliyor. Programın, katılım durumuna göre Recep Tayyip Erdoğan'ın da iştirakiyle gerçekleştirilmesi planlanıyor. Kocaeli'de uluslararası organizasyonlar bununla da sınırlı kalmayacak. 40 ülkeden bin sporcunun katılmasının beklendiği 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası, 7-12 Eylül tarihleri arasında Gebze Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenecek. Şampiyona kapsamında 166 madalya mücadelesi yapılacak.

Birbirinden ünlü sporcular

Türkiye'yi altın madalya sahibi Sümeyye Boyacı ve Sevillay Öztürk gibi dünya çapında madalyalı sporcuların da yer aldığı milli isimler temsil edecek. Şampiyona ayrıca kıta Avrupası'nın en iyi para yüzücülerini ve yeni yeteneklerini bir araya getirecek. Bu branşın gelecekteki yıldız adaylarından 19 yaşındaki Norveçli Jo Kebriel, altın madalyalı İtalyan Giulia Ghiretti, altın madalyaları bulunan Faye Rogers, Alman Josia Topf gibi birbirinden ünlü para yüzücüler, turnuvada boy gösterecek.

Kocaeli'yi ezberlemeye başladılar

2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'na hazırlanan ünlü yüzücüler şimdiden Kocaeli ismini ezberlemeye başladı. Şampiyonanın resmi hesabından yayınlanan videoda milli yüzücümüz Sümeyye Boyacı, Avrupalı meslektaşlarından Kocaeli ismini telaffuz etmelerini isterken, herkesi şampiyonaya davet etti. 'Kocaeli'ye hazırlanıyoruz' mesajının verildiği paylaşımda, sporcuların heyecanlı halleri dikkat çekti. Bu da turnuvanın son derece keyifli geçeceğini gösteriyor.

Büyükakın: 'Bu daha başlama vuruşu'

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Gençliğin başkenti Kocaeli' ilanının omuzlarına yeni bir yüklediğini belirtti. Türk Dünyası Gençlik Kampı'nın Kocaeli'ye uluslararası bir boyut kazandıracağını ifade eden Başkan Büyükakın, 'Bu daha başlangıç vuruşuydu. Buradaki enerji tüm Türkiye'ye yayılacak ve buradan yakılan ateş tüm Türkiye'yi saracak' sözleri ile 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası başta olmak üzere önümüzdeki süreçte Kocaeli'deki yeni dev organizasyonların müjdesini verdi.