Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin satın aldığı 10 tramvay aracından 8’incisi raylarla buluştu. Son 2 tramvay aracı da şehre gelmek için gün sayıyor.

Kocaeli’de şehir içi ulaşım vizyonunu tamamen değiştiren tramvay filosu, gücüne güç katmaya devam ediyor. Şehir içi trafiğini rahatlatmak adına büyükşehir belediyesi tarafından satın alınan 10 araçtan 7’ncisi geçtiğimiz gün raylara indirildi. 8’inci tramvay aracını da hizmete alan büyükşehir belediyesi, vatandaşların konforlu ulaşıma erişebilmesi adına çalışmalarına devam ediyor. Ankara’da üretilen ve Kocaeli için özel olarak tasarımlanan tramvay araçları, ulaşımdaki vizyonun temel taşlarından biri oldu. 33 metre uzunluğundaki modern tramvaylar, 298 yolcu kapasitesine sahip. Tramvayda 66 yolcu oturarak seyahat edebiliyorken 232 yolcu ise ayakta bu konforun tadını çıkarabiliyor.