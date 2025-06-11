Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde denize girdikten sonra kaybolduğu iddia edilen genci arama çalışmaları 3 saattir sürüyor.

Olay, Cebeci Sahili’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş, denize giren Y.K. isimli gencin bir süre sonra gözden kaybolduğunu belirterek ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, arama çalışması başlattı.

İhbarda bulunan vatandaşın ifadesinde, Y.K. ile denize girmeden kısa bir süre önce tanıştığını söyleyerek, "Alkol almıştı. ’Darlandım, ailemle sorunlarım var’ dedi ve denize girdi. Bir süre sonra bana seslendi, iyi olmadığını fark ettim. Hemen koşarak ekiplere haber verdim. O sırada çırpındığını gördüm. Yardım çağırmaya gittiğimde denizdeydi ama döndüğümde çıkıp çıkmadığını göremedim. Günübirlik buraya geldiğini söyledi. Ailesine ulaşamadım çünkü kim olduklarını bilmiyorum" dediği öğrenildi.

Öte yandan, ekiplerin bölgede yürüttüğü arama çalışmaları 3 saattir devam ederken, şu ana kadar Y.K.’ye ait bir iz bulunamadı.