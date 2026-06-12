İnegöl Belediyesi eski Meclis Üyesi Nedim Bayram ile Cemil ve Celil Bayram'ın dayıları olan Ramazan Şahin için, memleketi Hasanpaşa Mahallesi'nde cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

39A414Ae 1789 4C61 B343 F33Bf0E24006Kılınan cenaze namazının ardından Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri tören eşliğinde mahalle mezarlığında toprağa verildi. Törene ailesi, yakınları, mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

13Ccf203 90C0 43Ad 820A 3A4081D3D697Kıbrıs Barış Harekâtı gazilerinden olan Ramazan Şahin'in vefatı, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Kaynak: Aleyna Yağmur Akdağ