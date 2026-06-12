İnegöl Belediyesi eski Meclis Üyesi Nedim Bayram ile Cemil ve Celil Bayram'ın dayıları olan Ramazan Şahin için, memleketi Hasanpaşa Mahallesi'nde cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Kılınan cenaze namazının ardından Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri tören eşliğinde mahalle mezarlığında toprağa verildi. Törene ailesi, yakınları, mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kıbrıs Barış Harekâtı gazilerinden olan Ramazan Şahin'in vefatı, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.