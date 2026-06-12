Genç NKT oyuncuları, William Shakespeare'in kaleme aldığı 'Bir Yaz Gecesi Rüyası' ile seyirci karşısına çıktı. Prömiyerde etkileyici performans gösteren oyuncular, ayakta alkışlandı.

Nilüfer Kent Tiyatrosu'nun (NKT) tiyatrosever gençleri bir araya getirdiği 'Genç NKT' projesi, aylar süren hazırlıkların ardından prömiyerde seyircilerle buluştu. Genç oyuncular, William Shakespeare'in kaleme aldığı, aşkın ve hayal gücünün sınırlarını zorlayan komedi klasiği 'Bir Yaz Gecesi Rüyası'nı Balat Atatürk Ormanı'nda sahneledi.

Ocak ayında başlayan atölye çalışmalarının ardından Mart ayından bu yana haftada 5 gün gibi yoğun bir prova temposuyla hazırlanan oyun, Batuhan Pamukçu yönetiminde izleyiciyle buluştu. Gençliğin dinamizmini ve hayal gücünü; aşkın akıl dışı yönleri ve komik yanlış anlamalarla harmanlayan oyuncular, sergiledikleri performansla dikkatleri üzerine çekti.

Balat Atatürk Ormanı'nında gerçekleşen gösterimi, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Başkan Yardımcıları Okan Şahin ve Emre Karagöz ile birlikte çok sayıda sanatsever izledi.

Oyunun ardından konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, NKT'nin artık bir Türkiye markası haline geldiğini belirterek, tüm ekibi tebrik etti. Başkan Şadi Özdemir, 'Gençlerin önünü açmak ve onları sanatla buluşturmak temel görevlerimizden biri. Gençler bizim geleceğimiz' dedi.

Konuşmanın ardından genç oyunculara sertifikaları takdim edildi.