Nilüfer Belediyesi, Işıktepe Mahallesi'ndeki Rüveyde Dörtçelik İlkokulu'nun bahçesinde öğrencilerle birlikte fide dikimi yaptı. Ürünlü Kent Bostanları'nda üretilen tohumlardan yetiştirilen fideler, belediyenin sağladığı kompost gübreyle toprağa dikildi.

Nilüfer Belediyesi, çocuklara toprağı ve üretimi sevdirmek amacıyla Işıktepe Mahallesi'ndeki Rüveyde Dörtçelik İlkokulu'nda, okul bahçesinde fide dikim etkinliği düzenledi. Belediye ekipleri, dikim için fidelerin yanı sıra kendi ürettiği kompost gübreyi de okula getirdi. Ürünlü Kent Bostanları'nda üretilen tohumlardan yetiştirilen biber, domates, patlıcan, karpuz, salatalık ve aronya fideleri, öğrencilerin elleriyle toprakla buluştu.

Dikim boyunca büyük heyecan yaşayan öğrenciler, fidelerin nasıl ekileceğini ve bakımının nasıl yapılacağını da uygulamalı olarak öğrendi.

Nilüfer Belediyesi, okullardan gelen talepler doğrultusunda fide dikim etkinliklerini ilçedeki diğer okullarda da sürdürecek.