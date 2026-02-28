Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir camide yaşanan olay kamuoyunun gündemine oturdu. Teravih namazının ardından Ayşe Gümüşlüağa Cami (Elmalı Cami) içerisinde çocuklara Hacivat-Karagöz gösterisi yapılmak istendi, ancak izin çıkmayınca tartışma büyüdü. Cami derneği, gösterinin cami içerisinde düzenlenmesine izin vermedi. Bu kararın, İlçe Müftülüğü talimatıyla alındığı bilgisini verdi.

Camide bulunan çocukların zorla çıkarılmak istendiği iddiası üzerine olay yerine gelen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçe kaymakamı ve il müftülüğüyle görüşerek etkinliğin yapılmasını sağladı; yaşananlara da tepki gösterdi.

Başkan Bıyık, "Kim çıkarttı çocukları camiden? Yazık günah değil mi? Camiyi ben yıkattırıyorum, temizleme aracını ben gönderiyorum. Kirlenirse yıkatırım. Bu çocuklar sokakta mı kalsın? Sanki camide dansöz oynatıyoruz." ifadelerini kullandı.