Market ve mağazaların alışveriş yaptıkça müşterilerine puan ile ödüller sağladığı alışveriş kartları, yani sadakat kartları için KVKK önemli bir karar aldı. Kurum, Resmi Gazete'de 28 Şubat 2026 tarihinde yayınlanan kararına göre, bu kartların kullanımında yasalara aykırılıklar olduğu sonucuna vardı.

6 AY SÜRE VERDİ

Kurul, söz konusu kartların kart sahibi dışındaki kişilerce kullanılmasının mevzuata aykırı olduğunu vurgularken, asıl kullanıcı için bir onay sistemi oluşturulması gerektiğini belirtti. Mağazalara, 6 ay içinde onay kodu uygulamasını hayata geçirme zorunluluğu getirildi.

Kurumun kararında gıda, kozmetik, teknoloji, yapı market, giyim olmak üzere birçok işletme tarafından bu kartların müşterilere verildiğine dikkat çekilerek, konunun neden ele alındığı şu sözlerle anlatıldı:

“Kart sahibi ilgili kişiye ait cep telefonu numarasının veya sadakat kart numarasının üçüncü bir şahıs tarafından alışveriş sırasında kasa görevlisine bildirilmek suretiyle, ilgili kişinin bilgisi ve rızası olmaksızın ve herhangi bir işlem onay kodu sisteme girilmeksizin alışveriş işlemlerinin gerçekleştirildiğine ilişkin Kişisel Verileri Koruma Kurumuna intikal ettirilen ihbar ve şikayetler”

VERİ İHLALİ SAYILDI

Kararda, kart sahibine ait cep telefonu numarasına SMS yoluyla tek kullanımlık doğrulama kodu gönderilmesi, mobil uygulama barkod/ okutma gibi yöntemlerin kullanılmasıyla üyeliklerin gerçekleştirildiği, işlemin bu haliyle hukuka aykırı olmadığına dikkat çekildi. Bu yöntemin dışındaki kullanımların veri ihlali olduğu belirtildi. Yani, KVKK; kartın sahibi dışında herhangi bir doğrulama kodu gönderilmeden bir başkası tarafından kullanılmasını veri ihlali saydı.