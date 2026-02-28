İran'a yönelik saldırı sonrası ABD Başkanı Trump'dan ilk açıklama geldi. Trump "ABD ordusu İran'a yönelik askeri operasyon başlattık. İran rejimi tehdit oluşturuyordu. 47 yıllık İran rejimi 'ABD'lilere ölüm' sloganı atıyordu. Biz de bunun karşılığını verdik." dedi.

"HER YERE BOMBALAR DÜŞECEK"

Trump'ın açıklamasının devamı dünya çapında geniş yankı uyandırdı. Açıklamalarının devamında, "İşimiz bittiğinde hükümetinizi alın" diyen Trump İran halkını darbe yapmaya çağırdı.

Trump'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Silahlarınızı bırakın. Tam dokunulmazlıkla adil bir şekilde muamele göreceksiniz, aksi takdirde kesin ölümle karşı karşıya kalacaksınız.

Büyük, gururlu İran halkına sesleniyorum, bu gece diyorum ki, özgürlüğünüzün saati yaklaştı. Sığınaklarda kalın. Evinizden çıkmayın. Dışarısı çok tehlikeli. Her yere bombalar düşecek.

İşimiz bittiğinde, hükümetinizi ele geçirin. Sizin olacak. Bu muhtemelen nesiller boyu tek şansınız olacak.

Yıllardır Amerika’dan yardım istediniz, ama hiç alamadınız… Öyleyse bakalım nasıl karşılık vereceksiniz. Amerika sizi ezici bir güç ve yıkıcı bir kuvvetle destekliyoruz

Şimdi kaderinizin kontrolünü ele geçirme ve elinizin altında olan müreffeh ve görkemli geleceği serbest bırakma zamanı. Bu, harekete geçme anı. Bunu kaçırmayın."