Yangın, saat 06.00 sıralarında Çerkeşli Mahallesi İMES Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fındık kabuğundan kömür üretimi yapan bir fabrikada gerçekleşti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi. İtfaiye ekipleri, alev alev yanan fabrikaya müdahale ederek yangını yaklaşık 4 saatte kontrol altına aldı. Olay herhangi bir yaralanma ya da can kaybına sebep olmadı. Yangın sebebiyle iş makineleri başta olmak üzere fabrikada hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.