Kaza, Düzmeşe Mahallesi Yıldıztepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik dağıtım şirketine ait kamyonet, kontrolden çıkarak fındık bahçesine devrildi. Kaza sonucu K.Ç., S.T. ve E.T. araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler yaralıları araçtan çıkardı. Bölgede bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.