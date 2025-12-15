Kocaeli’deki raylı sistem ağını genişletmek amacıyla projelendirilen Kartepe tramvay hattında ray döşeme çalışmaları başladı.

Kent trafiğini rahatlatmak ve ilçeler arası ulaşımı kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmit Alikahya ile Kartepe ilçesini birbirine bağlayacak yeni hat için çalışmalarını hızlandırdı. İnşaat çalışmalarına başlanan proje kapsamında, Vatan Caddesi güzergahında ilk rayların montajı gerçekleştirildi.

İlk etapta 1,4 kilometrelik hat tamamlanacak

Projenin ilk etabında 1,4 kilometrelik hattın tamamlanması hedefleniyor. Bu güzergahta, eski EDOK Komutanlığı mevkisi (belediye kampüsü) ve Nesibe Aydın Okulları bölgesi olmak üzere iki durak hizmet verecek.

2014 yılında hizmete giren ve zamanla yapılan eklemelerle Kuruçeşme’den Alikahya Stadyumu’na kadar uzanan 17,3 kilometrelik mevcut tramvay hattı, Kartepe etabının tamamlanmasıyla 18,9 kilometre uzunluğa ulaşacak. 1,4 kilometrelik bu etabın ardından tramvay hattının Kartepe Kent Meydanı’na kadar uzatılması planlanıyor.