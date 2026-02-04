Sabah saatleri itibarıyla gram altın 7.621,88 TL’den satılırken, alış fiyatı 7.418,95 TL seviyesinde işlem görüyor.
22 ayar altının satış fiyatı 7.205,54 TL olurken, alış fiyatı 6.783,78 TL olarak kaydedildi. 14 ayar altın ise Kapalıçarşı’da 5.443,79 TL’den satılıyor, alış fiyatı 4.115,86 TL seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın 12.517 TL satış fiyatıyla vitrinlerde yer alırken, eski çeyrek altının satış fiyatı 12.478 TL olarak görüldü. Yarım altın 25.033 TL’den satılırken, tam altının satış fiyatı 49.914 TL’ye ulaştı.
Kaynak: HABER MERKEZİ