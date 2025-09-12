Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Eurobasket 2025 yarı final heyecanını vatandaşlarla birlikte yaşamak için İzmit Kent Meydanı’na dev ekran kuruyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, milli heyecanı dev ekrana taşıyor. 12 Eylül Cuma (bugün) günü saat 21.00’de oynanacak Türkiye-Yunanistan Eurobasket 2025 yarı final maçı İzmit Kent Meydanı’na kurulacak dev ekrandan izlenebilecek. Milli birlik ve beraberlik ruhunu paylaşmak isteyen Kocaelililer, Büyükşehir Belediyesi’nin dev ekranında tarihi mücadeleye tanıklık edecek.

BU HEYECANA SEN DE ORTAK OL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin farklı branşlardaki milli mücadelelerini kurduğu dev ekranla sporseverlerle buluşturuyor. Bu kapsamda Kocaelililer, A Milli Basketbol Takımı’nın tarihi mücadelesinde tek yürek olacak. 12 Eylül Cuma (bugün) günü saat 21.00’de oynanacak Türkiye-Yunanistan Eurobasket 2025 yarı final mücadelesi, İzmit Kent Meydanı’na kurulacak dev ekrandan izlenebilecek.

KENT MEYDANI’NDA SAAT 21.00’DE

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın Yunanistan ile oynayacağı yarı final maçı, Kocaeli’de dev ekranda izlenecek. Büyükşehir Belediyesi vatandaşların bu heyecana ortak olması için İzmit Kent Meydanı önünde dev ekran kurduracak. Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla vatandaşlar, milli takımın mücadelesini tek yürek olarak takip edecek.