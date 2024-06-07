Kocaeli’nin Körfez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında çoğu çam ağacı zarar gördü.

Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi İlimtepe yolu bitişiğinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken, çam ağaçlarının çoğu küle döndü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.