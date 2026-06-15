Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, son 1 yılda 13 bin 585 olaya müdahale ederken; 646 personel ve 127 araçla yürüttüğü çalışmalarla Türkiye'nin en hızlı ve etkin itfaiye teşkilatları arasında yer aldı. Ortalama 7 dakikada olay yerine ulaşan ekipler, yangınlardan kurtarma operasyonlarına kadar her alanda can ve mal güvenliği için görev yaptı.

Modern araç, ekipman ve personeli ile Türkiye'nin önde gelen itfaiye teşkilatları arasında bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, son 1 yılda binlerce olaya yetişerek kentte güven veren performans sergiledi. Buna göre ekipler; son 1 yılda yangın, kurtarma ve trafik kazası olmak üzere toplam 13 bin 585 olaya müdahale etti. 24 istasyonda 646 personel 127 araçla görev yapan ekipler, can ve mal güvenliği için gece gündüz sahada kaldı.

27 bin 251 kişiye yangın eğitimi

'Önce tedbir' yaklaşımıyla çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik eğitim faaliyetleriyle 27 bin 251 kişiye yangın eğitimi verdi. KOSKEM ekipleri ise geçtiğimiz yıl deniz sezonunda bin 906 vatandaşı boğulma tehlikesinden kurtardı.

Olay yerine 7 dakikada ulaşıyorlar

Kentsel yangınlara ortalama 7 dakikada ulaşan büyükşehir itfaiyesi, çevre il ve bölgelerde meydana gelen olaylarda orman ve fabrika yangınlarına takviye ekiplerle destek sağladı. Her türlü acil durumda hızlı ve etkin müdahale anlayışıyla 7/24 görev yaparak can ve mal güvenliğini sağlayan Büyükşehir Belediyesi, zorlu arazi ve iklim şartlarında mahsur kalan vatandaşların yanı sıra hayvanları da kurtarma operasyonları ile yaşama bağladı.

Kurtarılan her can umudu büyütüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, gece gündüz demeden görevlerini büyük titizlikle sürdürüyor. Yangın, deprem ve çeşitli acil durumlarda hızlı ve etkin müdahaleleriyle dikkat çeken ekipler, her olayın ardından kurtardıkları canların sevincini yaşıyor. Sadece insan hayatını kurtarmakla kalmayan ekipler, doğadaki tüm canlılar için de seferber oluyor.