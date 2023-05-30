Kocaeli’de etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle oluşabilecek aksaklıklara karşı İSU ve Kocaeli itfaiyesi ekipleri teyakkuz halindeKOCAELİ (İGFA) - Türkiye genelinde etkili olan yağışlı hava Kocaeli’de de etkisini sürdürüyor. Etkili olan yağışlara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü; kuka, vidanjör, motopomp, dalgıç pompa olmak üzere 20 ekip ve 85 personel ile müdahale ediyor. Alo 185 arıza hattı ve 153 Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarları değerlendiren ekipler en hızlı şekilde olay yerine intikal ederek gerekli önlemleri alıyor.

EKİPLER TEYAKKUZDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de yağmurla mücadelede İSU ekipleriyle beraber teyakkuz halinde bulunuyor. İSU Genel Müdürlüğü ve Kocaeli İtfaiyesi tüm ekip ve ekipmanları ani yağışlara ve olağanüstü durumlara karşı 7 gün 24 saat teyakkuzda.