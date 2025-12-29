Belediye ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, şehitliklerdeki peyzaj düzenlemeleri yenilendi. Mevsim şartlarından etkilenen ve kuruyan bitkileri temizleyen ekipler, toprak hazırlığının ardından alanlara mevsime uygun çiçeklerin ekimini yaptı.
Çiçeklendirme çalışmalarının yanı sıra şehitliklerde yabani ot temizliği, toprak bakımı ve sulama sistemlerinin kontrolleri de gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, şehitliklerdeki bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarının yıl boyunca periyodik olarak devam edeceğini bildirdi.
Kaynak: İHA