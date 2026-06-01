Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, toplu taşımanın daha erişilebilir ve ekonomik hale gelmesi için sürdürülen indirimli ve ücretsiz seyahat katkı payı ödemeleri artarak devam ediyor. Öğrenci, öğretmen, 60 yaş indirimli, abonman ve 65 yaş üstü ücretsiz kart sahibi vatandaşlara yönelik hayata geçirilen uygulama, milyonlarca kişinin günlük yaşamına doğrudan etki ediyor.

Açıklamada, 2019 yılında 15 milyon olan desteklenen biniş sayısının 2025'te 75 milyon 797 bine ulaştığı belirtilerek, son 7 yıllık süreçte toplam 346 milyon 173 bin 554 biniş için 3 milyar 336 milyon 317 bin lira ödeme yapıldığı kaydedildi.

Yıllara göre sağlanan finansal desteğin detaylarına da yer verilen açıklamada, 2019'da 25 milyon 182 bin lira olan ulaşım desteğinin, 2020'de 27 milyon 357 bin, 2021'de 38 milyon 163 bin, 2022'de 241 milyon 191 bin, 2023'te 380 milyon 613 bin, 2024'te 867 milyon 611 bin ve 2025'te yaklaşık 48 kat artışla 1 milyar 204 milyon 630 bin liraya ulaştığı aktarıldı. Açıklamada, 2026 yılının ilk 4 ayında sağlanan desteğin ise 551 milyon 567 bin lira olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi.

Ulaşım destekleriyle kent içi hareketlilikte toplu taşıma kullanımının teşvik edildiği vurgulanan açıklamada, bu yaklaşımla bireysel araç bağımlılığı ile trafik yoğunluğunun azaltılmasının ve çevresel sürdürülebilirliğin güçlenmesinin hedeflendiği bildirildi.